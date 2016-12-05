Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 111Folge 147vom 05.12.2016
22 Min.Folge vom 05.12.2016Ab 12

Claus steht der wichtigste Moment seines Lebens bevor: die Geburt seines Sohnes! Der Countdown läuft und Claus hat 30 Minuten, um ins Krankenhaus zu kommen. Doch auf dem Weg dorthin überschlagen sich die Ereignisse und Claus rennt nicht nur die Zeit davon.

