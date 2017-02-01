Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 176: Tödliches Gift
23 Min.Folge vom 01.02.2017Ab 12
Als der 37-jährige Apotheker Philipp Tamara begegnet, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch er wird das Gefühl nicht los, dass Tamara ihm etwas verheimlicht. Philipp versucht hinter das Geheimnis zu kommen und macht eine schreckliche Entdeckung.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH