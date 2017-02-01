Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödliches Gift

Staffel 111Folge 176vom 01.02.2017
Folge 176: Tödliches Gift

23 Min.Folge vom 01.02.2017Ab 12

Als der 37-jährige Apotheker Philipp Tamara begegnet, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch er wird das Gefühl nicht los, dass Tamara ihm etwas verheimlicht. Philipp versucht hinter das Geheimnis zu kommen und macht eine schreckliche Entdeckung.

