Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 210: Zwischen den Stühlen
22 Min.Folge vom 07.04.2017Ab 12
Für Karla ist Dennis ihr Mr. Perfect. Doch als sie ihm ihre beste Freundin Momo vorstellt, flüchtet Dennis Hals über Kopf. Hat er ein Problem damit, dass Momo anders ist? Oder teilen die beiden ein Geheimnis?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH