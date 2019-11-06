Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 22: Der Fluch
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Verflucht von einer Bettlerin? An sowas glaubt Elvira nicht. Für sie gilt nach der Scheidung nur eines: Karriere. Dabei kommt ihr Sohn manchmal etwas zu kurz. Doch nachdem der Fluch ausgesprochen wurde, läuft alles in ihrem Leben schief: Ihr Sohn hat Probleme in der Schule, ihr Job hängt am seidenen Faden und das Auto ist plötzlich kaputt. Sollte es so etwas wie einen Fluch doch geben? Rechte: Sat.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH