Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 274: Die mysteriöse Mitbewohnerin
23 Min.Folge vom 18.09.2017Ab 12
Eigentlich wollte Hotelkoch Linus mit der Vermietung eines WG-Zimmers nur sein mickriges Gehalt aufbessern. Doch als er auf seine neue Mitbewohnerin Elena trifft, steht sein Leben auf einmal Kopf. Welches Geheimnis verbirgt die mysteriöse Schönheit?
