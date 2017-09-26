Der Moment der WahrheitJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 280: Der Moment der Wahrheit
23 Min.Folge vom 26.09.2017Ab 12
Hanna und ihr Freund Marco feiern in einer Bar seine Zulassung zum Piloten. Doch nach dem Umtrunk geschieht ein Unglück: Marco fährt einen Passanten an und die Katastrophe nimmt ihren Lauf.
