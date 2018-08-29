Auf der anderen SeiteJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 113: Auf der anderen Seite
22 Min.Folge vom 29.08.2018Ab 12
Micki ist Streetworker und kümmert sich um Problemkids. Als er den 16-jährigen Fabian unter seine Fittiche nimmt, wird Micki plötzlich bewusst, dass er selber schon sehr lange ein großes Problem mit sich schleppt.
