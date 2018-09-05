Ein Unglück kommt selten alleinJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 117: Ein Unglück kommt selten allein
22 Min.Folge vom 05.09.2018Ab 12
Stella arbeitet in einer Eisdiele und beobachtet, wie einem Gast der Rucksack gestohlen wird. Mutig stellt sich die junge Frau dem Dieb in den Weg. Bei seiner anschließenden Drohung ahnt Stella nicht, dass es der Beginn einer Pechsträhne sein soll.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1