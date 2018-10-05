Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 126: Aufgewacht
23 Min.Folge vom 05.10.2018Ab 12
Bastians Beziehung ist schon seit Monaten eingeschlafen. Nach einer anstrengenden Nachtschicht im Taxi, sehnt er sich nur noch nach seiner Couch. Doch seine Freundin hat ganz andere Pläne mit ihm und stellt ihm ein Ultimatum.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1