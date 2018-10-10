Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Fatale Entscheidung

Staffel 12Folge 129vom 10.10.2018
Fatale Entscheidung

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 129: Fatale Entscheidung

22 Min.Folge vom 10.10.2018Ab 12

Saskias minderjährige Tochter Louisa benötigt für ein Studium die Unterschrift ihres Vaters Arno. Doch der hat die Familie vor drei Jahren in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen. Als Louisa ihren Vater auf eigene Faust ausfindig macht, wird Saskia mit ihrer schmerzvollen Vergangenheit konfrontiert.

