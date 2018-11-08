Kampf durch die DunkelheitJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 149: Kampf durch die Dunkelheit
22 Min.Folge vom 08.11.2018Ab 12
Für die lebenslustige Schülerin Mareike ist es der absolute Alptraum. Nach dem Abi wird sie von einer Minute auf die andere blind. Nun beginnt für das junge Mädchen ein harter Kampf durch die Dunkelheit.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
