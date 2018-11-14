Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Geblendet

Staffel 12Folge 153vom 14.11.2018
Geblendet

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 153: Geblendet

23 Min.Folge vom 14.11.2018Ab 12

Lea sieht ihre verschollene Schwester Natascha zufällig auf der Straße. Die war vor zwei Jahren verschwunden, nachdem sie mit Leas Freund geschlafen hatte. Jetzt ist sie zurück und scheint sich durch ein spirituelles Zentrum komplett verändert zu haben. Und gerade das macht Lea stutzig.

