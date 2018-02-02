Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 12Folge 22vom 02.02.2018
23 Min.Folge vom 02.02.2018Ab 12

Corinna läuft der Golden Retriever "Trouble" zu und sie macht kurz darauf die Bekanntschaft mit seinem Herrchen Mark. Beide finden sich auf Anhieb sympathisch und beginnen sich zu daten. Doch Mark scheint ein anderer zu sein, als der für den er sich ausgibt.

