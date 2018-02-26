Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 33: Mama ist die Beste
23 Min.Folge vom 26.02.2018Ab 12
Johanna möchte mit ihrem Lebensgefährten Roland zusammenziehen, doch plötzlich steht ihr Sohn Paul vor der Tür und möchte zurück ins Hotel "Mama". Schon bald gerät die Situation außer Kontrolle und wird zur Zerreißprobe für Johanna.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1