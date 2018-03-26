Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 49: Vollzeit Hausmann
22 Min.Folge vom 26.03.2018Ab 12
Das bisschen Haushalt macht sich von allein ...Das denkt sich Jan auch, der nach dem Rauswurf aus seinem Job nun den Hausmann mimt. Aber das ist leichter gesagt als getan. Denn Jan stolpert von einer Katastrophe in die nächste.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
