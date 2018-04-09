Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 50: Dufte Überraschung
23 Min.Folge vom 09.04.2018Ab 12
Als Paul eines Morgens in seinem Briefkasten einen Umschlag mit einer vollen Windel findet, glaubt er zunächst an einen Scherz. Doch er bekommt immer mehr Windeln zugeschickt und steht vor einem Rätsel: Ist er unwissend Vater?
