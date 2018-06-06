Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Harry - Meine verhängnisvolle Taxifahrt

Staffel 12Folge 85vom 06.06.2018
Harry - Meine verhängnisvolle Taxifahrt

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 85: Harry - Meine verhängnisvolle Taxifahrt

22 Min.Folge vom 06.06.2018Ab 12

Die 5 Freunde Bea, Laila, Susi, Harry und Jesus haben sich viele Jahre nicht mehr gesehen. Jetzt treffen sie sich wieder: Taxifahrer Harry erzählt, wie ein ganz besonderer Fahrgast seinen Status vom ewigen Junggesellen zum fürsorglichen Vater wandeln ließ.

