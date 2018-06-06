Harry - Meine verhängnisvolle TaxifahrtJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 85: Harry - Meine verhängnisvolle Taxifahrt
22 Min.Folge vom 06.06.2018Ab 12
Die 5 Freunde Bea, Laila, Susi, Harry und Jesus haben sich viele Jahre nicht mehr gesehen. Jetzt treffen sie sich wieder: Taxifahrer Harry erzählt, wie ein ganz besonderer Fahrgast seinen Status vom ewigen Junggesellen zum fürsorglichen Vater wandeln ließ.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1