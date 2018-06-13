Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 90: Und dann kam Mama
23 Min.Folge vom 13.06.2018Ab 12
Maren und ihre Mutter Claudia können nicht unterschiedlicher sein. Als sich Claudia bei ihrer Tochter auch noch einnistet, beginnt das Chaos: Denn Ehemann Jan verlässt sie unter dem Vorwand, dass ihre Mutter den "Familienalltag" stört. Doch Jan verbirgt ein Geheimnis, dass ihr Leben verändern soll.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
