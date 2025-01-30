Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 26: Vertauscht
23 Min.Ab 12
Christian Lennart treibt seine Frau Julia mit seiner krankhaften Eifersucht in den Wahnsinn. Die 35-jährige Büroangestellte hat das permanente Misstrauen nicht mehr ertragen und sich getrennt. Doch damit beginnt für sie die Hölle: Christian will endgültig beweisen, dass der neunjährige Sohn Max nicht sein leibliches Kind ist. Ein Vaterschaftstest bringt den Beweis: Christian ist tatsächlich nicht der Vater von Max. Doch damit nicht genug: Julia ist auch nicht seine Mutter ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1