Eine haarige Angelegenheit
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 48: Eine haarige Angelegenheit
23 Min.Folge vom 23.03.2018Ab 12
Bella schwebt auf Wolke 7: Mit Alexander scheint sie endlich ihre große Liebe gefunden zu haben! Doch dann entpuppt sich ihr Traummann als Alptraum und Bella will nur noch eins: Rache.
