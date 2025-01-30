Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schwanger und sitzengelassen

SAT.1Staffel 3Folge 26
Folge 26: Schwanger und sitzengelassen

22 Min.Ab 12

Monatelang war die 32-jährige Stewardess Maja Rieth nur eine Affäre. Doch das soll sich bald ändern: Ihre große Liebe Niklas will sich von seiner langjährigen Freundin Linda trennen und mit Maja ein neues Leben beginnen. Das behauptet er zumindest. Als Maja auch noch schwanger wird, glaubt sie, ihr Glück sei perfekt. Sie ahnt nicht, dass Niklas seiner vermögenden Freundin Linda gerade einen Heiratsantrag gemacht hat ...

SAT.1
