SAT.1 Staffel 3 Folge 30
Folge 30: Doppeltes Lottchen

22 Min. Ab 12

Der Geburtstag ihrer Tochter Melanie erinnert Alexandra (33) jedes Jahr an den größten Fehler ihres Lebens. Mit 18 brachte sie Zwillinge auf die Welt. Völlig überfordert mit der Situation sah das junge Zimmermädchen nur einen Ausweg: Die Kinder getrennt aufwachsen zu lassen. Jan Brauer, der Vater der Mädchen, behielt Jennifer, die kleine Melanie blieb bei Mutter Alexandra. Ihre Wege trennten sich für 16 lange Jahre. Bis eines Tages Jennifer vor ihrer leiblichen Mutter steht.

