Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 43: Haltlos
23 Min.Ab 12
Die Augenoptikerin Lena Fischer (21) fühlt sich unwohl in ihrer Haut. Nicht nur, dass sie ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen hat. In der Arbeit ist sie das Opfer ihrer scharfzüngigen Kollegin Nancy Weiss. Erst als Lena Tim kennenlernt, schöpft sie wieder Hoffnung. Doch Tim hat ein Geheimnis vor seiner Freundin - und plötzlich steht das Paar vor einem schier unüberwindbaren Hindernis ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1