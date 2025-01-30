Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Flucht vor der Familie

SAT.1Staffel 4Folge 23
Flucht vor der Familie

Flucht vor der FamilieJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 23: Flucht vor der Familie

23 Min.Ab 12

Die Journalistin Ute Steiger (42) sollte sich eigentlich für ihren Sohn Florian (20) freuen: Der hat sich nämlich vor zwei Wochen Hals über Kopf in die hübsche Türkin Yasmin verliebt. Doch Yasmins traditionsbewusste Familie will die Beziehung zu einem Deutschen nicht dulden und bedroht das junge Paar. Ute hat zunehmend Angst um ihren Sohn. Trotzdem hofft sie auf einen Ausweg - bis sie selber in Gefahr gerät.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen