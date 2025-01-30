Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Betrug aus Liebe

SAT.1Staffel 4Folge 34
Betrug aus Liebe

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 34: Betrug aus Liebe

23 Min.Ab 12

Elke Kugler (38) ist verzweifelt. Trotz mehrerer künstlicher Befruchtungen ist die Besitzerin einer Kinderboutique nicht schwanger geworden. Ihr Mann Bastian hat inzwischen keine Kraft mehr für weitere Versuche und gibt seinen Kinderwunsch auf. Er stürzt sich in seine Arbeit als Architekt und treibt seine Karriere voran. Doch Elke will ihren Traum auf ein eigenes Kind verwirklichen und trifft eine folgenschwere Entscheidung, die ihre Ehe auf eine harte Probe stellt.

