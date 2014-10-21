Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 394vom 21.10.2014
23 Min.Folge vom 21.10.2014Ab 12

Die 42-jährige Louisa Götz steckt in der Krise: In ihrer Ehe ist die Luft raus, die Familienschreinerei kriegt immer weniger Aufträge und aus Frust hat sie sich mit den Jahren auch noch etliche Kilos angefuttert. Da kommt der charmante Tanzlehrer Pablo (36) wie gerufen: Er bietet Louisa einen Nebenjob in seinem Tanzstudio an und bringt damit ihr ganzes Leben durcheinander!

