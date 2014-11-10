Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Für das Leben meines Kindes

Staffel 7Folge 403vom 10.11.2014
Für das Leben meines Kindes

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 403: Für das Leben meines Kindes

22 Min.Folge vom 10.11.2014Ab 12

Anna (28) hat sich immer Kinder gewünscht. Doch sie hat einen angeborenen Herzfehler und würde eine Schwangerschaft nicht überleben. Mit ihrem Freund Dirk (31) ist sie seit fünf Jahren glücklich und er hat sich sogar für sie sterilisieren lassen - umso größer der Schock, als Anna plötzlich schwanger wird. Eine Katastrophe, denn Anna muss sich zwischen ihrem Leben und dem ihres Babys entscheiden.

