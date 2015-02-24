Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 31: Papa? Nein danke!
23 Min.Folge vom 24.02.2015Ab 12
Kinder machen Krach, Dreck und rauben dir deine Freiheit! Zumindest sieht Hendrik Janssen (34) das so. Als Eheberater hört er tagtäglich die Probleme gestresster Eltern. Der Therapeut verfolgt lieber einen anderen Lifestyle: Partys, Porsche und Modelfreundin Lina (29). Am liebsten zieht er mit seinem Freund Jasper durch die Clubs. Doch dann soll sich alles ändern - mit nur einem Schwangerschaftstest.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1