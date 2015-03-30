Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 54vom 30.03.2015
Folge 54: Nur ein Gefallen

23 Min.Folge vom 30.03.2015Ab 12

Verliebt, verlobt, veräppelt? Die 26-jährige Amelie ist bis über beide Ohren in ihren Freund Rob verliebt. Doch auf ihrer Fahrt in den Urlaub werden während einer Zollkontrolle plötzlich Ecstasy-Pillen bei ihr gefunden. Sie weiß, dass sie unschuldig ist, muss aber trotzdem die Konsequenzen tragen. Wer kann ihr das angetan haben? Wohl kaum ihre große Liebe. Und wer war der Fremde, der sich in der Nähe ihres Autos aufgehalten hat?

