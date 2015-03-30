Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 54: Nur ein Gefallen
23 Min.Folge vom 30.03.2015Ab 12
Verliebt, verlobt, veräppelt? Die 26-jährige Amelie ist bis über beide Ohren in ihren Freund Rob verliebt. Doch auf ihrer Fahrt in den Urlaub werden während einer Zollkontrolle plötzlich Ecstasy-Pillen bei ihr gefunden. Sie weiß, dass sie unschuldig ist, muss aber trotzdem die Konsequenzen tragen. Wer kann ihr das angetan haben? Wohl kaum ihre große Liebe. Und wer war der Fremde, der sich in der Nähe ihres Autos aufgehalten hat?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1