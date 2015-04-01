Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Post aus der Vergangenheit

Staffel 10Folge 56vom 01.04.2015
Post aus der Vergangenheit

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 56: Post aus der Vergangenheit

22 Min.Folge vom 01.04.2015Ab 12

Mit 17 Jahren verließ Ben Brauwang sein Elternhaus, heuerte auf einem Schiff an und segelte um die Welt. Er ließ alles hinter sich: seine Familie, Freunde und seine damalige Freundin Maria. Nach 20 Jahren kehrt er zur Beerdigung seines Vaters zurück - als einer der erfolgreichsten Krimiautoren Deutschlands. Ben ahnt nicht, dass die spannendste Geschichte seines Lebens in einer alten Kiste seines Vaters schlummert.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

