Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 56: Post aus der Vergangenheit
22 Min.Folge vom 01.04.2015Ab 12
Mit 17 Jahren verließ Ben Brauwang sein Elternhaus, heuerte auf einem Schiff an und segelte um die Welt. Er ließ alles hinter sich: seine Familie, Freunde und seine damalige Freundin Maria. Nach 20 Jahren kehrt er zur Beerdigung seines Vaters zurück - als einer der erfolgreichsten Krimiautoren Deutschlands. Ben ahnt nicht, dass die spannendste Geschichte seines Lebens in einer alten Kiste seines Vaters schlummert.
