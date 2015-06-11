Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 89vom 11.06.2015
22 Min.Folge vom 11.06.2015Ab 12

Vor Annas Augen bricht eine Hochschwangere plötzlich auf der Straße zusammen. Als Hebamme weiß sie sofort, was zu tun ist. Doch etwas stimmt nicht mit der Fremden. Sie spricht mit niemandem und will scheinbar nicht gefunden werden. Annas Instinkte sind geweckt. Sie versucht, dieser Frau zu helfen. Aber dann findet die Hebamme ein kleines Notizbuch und stößt auf ein schreckliches Geheimnis, das auch ihr Leben verändert.

