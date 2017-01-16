Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 166: Der Friedensrichter
23 Min.Folge vom 16.01.2017Ab 12
Plattenladen-Besitzer Frank beweist Zivilcourage als er bemerkt, wie der 38-Jährige Mustafa seine Frau Selma gewaltsam in sein Auto zerren will. Der Staatsanwalt möchte Mustafa mit Franks Hilfe den Prozess machen - doch beide haben die Rechnung ohne den türkischen Friedensrichter Hassan gemacht.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1