Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Friedensrichter

Staffel 11Folge 166vom 16.01.2017
Joyn Plus
Der Friedensrichter

Der FriedensrichterJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 166: Der Friedensrichter

23 Min.Folge vom 16.01.2017Ab 12

Plattenladen-Besitzer Frank beweist Zivilcourage als er bemerkt, wie der 38-Jährige Mustafa seine Frau Selma gewaltsam in sein Auto zerren will. Der Staatsanwalt möchte Mustafa mit Franks Hilfe den Prozess machen - doch beide haben die Rechnung ohne den türkischen Friedensrichter Hassan gemacht.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen