Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 50: Der verlorene Prinz
22 Min.Folge vom 24.05.2016Ab 12
Als Studentin Anna überfallen wird, eilt ihr der charmante Leonhard zur Hilfe. Für Anna ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch dann stellt sie fest, dass ihr neuer Prinz ein dunkles Geheimnis hat. Was hat ihre Mutter damit zu tun?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
