Juliana - Der Wolf im SchafspelzJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 90: Juliana - Der Wolf im Schafspelz
23 Min.Folge vom 25.08.2016Ab 12
Die erfolgreiche Geschäftsfrau Juliana kann ihre Restaurantrechnung nicht bezahlen, da ihr Geldbeutet plötzlich weg ist. Hilfsbereit springt der charmante Marc ein und legt Juliana das Geld aus - eine Lovestory bahnt sich an. Als Marc plötzlich 15.000 Euro an das Finanzamt zurückzahlen muss, könnte Juliana einspringen und sich revanchieren.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1