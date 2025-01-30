Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Versichern oder verraten

SAT.1Staffel 6Folge 23
Versichern oder verraten

Versichern oder verratenJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 23: Versichern oder verraten

23 Min.Ab 12

Die 30-jährige Versicherungskauffrau Sabrina Ehlert ist nach dem tragischen Unfalltod ihrer Eltern endlich wieder glücklich. Ihr Mann und dessen Eltern geben ihr wieder ein Gefühl von Geborgenheit. Selbst die hohen Schulden durch den Kauf eines Hauses können ihrem Glück nichts anhaben. Doch dann hat ihr Mann einen schweren Unfall. Seine Versicherung würde nicht zahlen, wenn sie die ganze Wahrheit wüsste.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen