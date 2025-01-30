Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Farbe bekennen

SAT.1Staffel 6Folge 28
Farbe bekennen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 28: Farbe bekennen

22 Min.Ab 12

Nora Gensel (23) arbeitet für eine kleine Lokalzeitung. Sie wird Zeugin eines Streits ihrer türkischen Nachbarsfamilie und erfährt, dass die 19-jährige Yeliz Demir zwangsverheiratet werden soll. Die junge Journalistin wittert die große Story. Doch bei ihrer Recherche begibt sich Nora in große Gefahr. Denn vor allem für Yeliz' großen Bruder Adnan geht die Ehre der Familie über alles - und Noras Neugier ist ihm ein Dorn im Auge. Wie weit geht Nora, um der jungen Türkin zu helfen?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

