SAT.1Staffel 6Folge 43
Folge 43: Ring des Lebens

23 Min.Ab 12

Der 28-jährige Marcel Köhler wird vom Pech verfolgt: Von seiner Ex-Freundin auf einem riesigen Schuldenberg sitzengelassen, findet er nun keinen Job und soll aus seiner Wohnung raus. Doch als er wieder mal mit seinem obdachlosen Kumpel Klemens im Park sitzt, geschieht das Unglaubliche: Ein hochkarätiger Ring landet im gemeinsamen Sammelbecher. Für Klemens und Marcel die Chance auf ein neues Leben. Doch zu welchem Preis?

SAT.1
