Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Swinger wider Willen

SAT.1Staffel 6Folge 52
Folge 52: Swinger wider Willen

23 Min.Ab 12

Vor 15 Jahren sind die Eltern der 32-jährigen Henrike Roos bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Seitdem klammert sich die Kosmetikerin an ihren Freund Peter. Doch der Unternehmensberater wünscht sich eine offene Beziehung mit wechselnden Sexpartnern. Da Henrike Peter nicht verlieren will, lässt sie ihn gewähren. Wie lange kann Henrike es noch ertragen, dass ihr Freund ihr immer wieder untreu ist?

SAT.1
