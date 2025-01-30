Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 60: Gefährlicher Schutzengel
22 Min.Ab 12
Endlich hat sich Luisa Eggers (39) ihren großen Traum vom eigenen Café erfüllt. Dass das "Mon Café" allerdings in einer gefährlichen Gegend liegt, wird ihr klar, als ihr Nachbar von brutalen Schutzgelderpressern verprügelt wird. Als Luisa eingreift und selbst bedroht wird, kommt ihr im letzten Moment der attraktive Tamer zur Hilfe. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch was Luisa nicht weiss: Tamer ist der Anführer des Erpresser-Clans.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1