Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Liebe hat einen langen Atem

SAT.1Staffel 6Folge 63
Die Liebe hat einen langen Atem

Die Liebe hat einen langen AtemJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 63: Die Liebe hat einen langen Atem

22 Min.Ab 12

Der 34-jährige Tobias Bader hat von Frauen endgültig die Nase voll. Seit der Trennung von seiner Ex kümmert er sich alleine um den gemeinsamen 6-jährigen Sohn. Doch dann begegnet er seiner Jugendliebe Mara - und engagiert sie vom Fleck weg als Babysitter für den kleinen Louis. Dabei flammen auch die alten Gefühle wieder auf - doch Tobias könnte sich die Finger verbrennen. Denn Mara hat ein heißes, schmutziges Geheimnis ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

