Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 80: Eltern im Rosenkrieg
23 Min.Ab 12
Das Leben der 17-jährige Schülerin Miriam Jung dreht sich nur um Schule und Pferde - bis ihre Familie auseinanderbricht. Ihre Mutter Thea beschuldigt Ehemann Carl, eine Affäre zu haben - ein dramatischer Rosenkrieg entbrennt. Als sich Miriams Mutter beim Duschen die Augen verätzt, weil ihr Rohrreiniger ins Shampoo gemischt worden ist, kommt die ganze traurige Wahrheit ans Licht ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
