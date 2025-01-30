Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 22: Spielsüchtig
23 Min.Ab 12
Der 34-jährige IT-Spezialist Max Obermaier hat durch seine Spielsucht seinen Job verloren, und Freundin Lea hat keine Ahnung von seinem Doppelleben. Sie schmiedet Hochzeitspläne, während Max vorgibt, ins Büro zu gehen. Er gerät immer tiefer in die Schuldenspirale und wird sogar von Geldeintreibern bedroht, die seine Wohnung komplett verwüsten. Doch nicht nur das: Lea ist spurlos verschwunden. Haben die Geldeintreiber ihre Drohung wahr gemacht und Lea als Pfand mitgenommen?
