Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 23: Gegen die Zeit
22 Min.Ab 12
Der 36-jährige Webdesigner Kai Wiegand erlebt die schrecklichsten Stunden seines Lebens: Als er nach Hause kommt, ist seine Freundin Gesa verschwunden, sein Wohnzimmer verwüstet. Er stößt auf eine Waffe und das Foto eines Unbekannten. Kurz drauf meldet sich ein mysteriöser Entführer und verlangt, dass Kai den Mann auf dem Foto töten soll. Sollte Kai sich weigern, will der Entführer Gesa umbringen. Ein Wettlauf gegen die Zeit und um Gesas Leben beginnt ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1