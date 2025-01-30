Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 23
22 Min.Ab 12

Der 36-jährige Webdesigner Kai Wiegand erlebt die schrecklichsten Stunden seines Lebens: Als er nach Hause kommt, ist seine Freundin Gesa verschwunden, sein Wohnzimmer verwüstet. Er stößt auf eine Waffe und das Foto eines Unbekannten. Kurz drauf meldet sich ein mysteriöser Entführer und verlangt, dass Kai den Mann auf dem Foto töten soll. Sollte Kai sich weigern, will der Entführer Gesa umbringen. Ein Wettlauf gegen die Zeit und um Gesas Leben beginnt ...

