Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 35: Onlinejagd auf ein Monster
23 Min.Ab 12
Seitdem sie von einer Oktoberfestbekanntschaft vergewaltigt wurde, ist das Leben der Studentin Melanie Heine ein Albtraum. Als die Polizei nach eineinhalb Jahren die Ermittlungen einstellt, befürchtet die 27-Jährige, dass sie nicht das letzte Opfer ihres Vergewaltigers sein wird. Sie nimmt selbstständig die Suche auf und startet einen Aufruf im Internet. Tatsächlich erhält sie eine Nachricht, die sie auf die Spur des Täters bringt. Melanie hat nur noch einen Gedanken: Rache!
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1