Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 68: Der kleine Doktor
22 Min.Ab 12
Rettungssanitäter Paul Wagner (28) setzt einer Patientin in einer Notfallsituation eine Spritze. Was der jungen Frau das Leben rettet, kostet Paul fast seinen Job. Denn Notarzt Dr. Niklas Haufer (34) hat ihn auf dem Kieker und bewirkt eine Abmahnung. Sanitäter sind in Deutschland nicht befugt, Spritzen zu setzen. Für Paul ist klar: Ab jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift. Doch schon beim nächsten Einsatz muss er sich entscheiden: Leben retten oder Job behalten?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1