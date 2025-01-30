Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 103
23 Min.Ab 12

Jan Röpke (28) hat sich auf den ersten Blick in die Türkin Hülya Arslan (26) verliebt. Doch ihre Familie akzeptiert keinen Deutschen! Besonders Hülyas Bruder Yussuf (33) sieht es als seine oberste Pflicht an, die Familienehre zu verteidigen. Als Yussuf Jan krankenhausreif prügelt und Hülya zu ihrer Familie in die Türkei verschickt werden soll, ist der 28-Jährige am Boden zerstört. Mit dem Mut der Verzweiflung fasst er einen Entschluss. Doch kann Jan Hülyas Familie überzeugen?

SAT.1
