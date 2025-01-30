Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Inkognito

SAT.1Staffel 8Folge 111
Inkognito

InkognitoJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 111: Inkognito

23 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Claudia Schneider (36) und ihre Tochter Marie (16) sind ein eingespieltes Team. Sie brauchen keinen Mann im Haus. Doch eines Nachts trifft Claudia den charmanten Ulli. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Was Sie noch nicht weiß: Er ist Maries verhasster Mathelehrer. Als ihre Tochter die Beiden durch Zufall erwischt, fühlt sie sich betrogen und läuft weg. Folgt Claudia ihrem Herzen, oder opfert sie sich ein weiteres Mal für ihre Tochter auf?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen