Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Burlesque

SAT.1Staffel 8Folge 81
Burlesque

BurlesqueJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 81: Burlesque

23 Min.Ab 12

Der 33-jährige Robert Amberger steht vor einer großen Entscheidung: Sein herzkranker Vater ist das Einzige, was ihm nach dem Tod seiner Mutter geblieben ist. Der letzte Wunsch seiner Eltern ist, dass Robert und seine langjährige Freundin Eva einmal gemeinsam die Firma übernehmen. Doch Niemand weiß, dass die beiden kein Paar mehr sind und Robert seine große Liebe gefunden hat: ausgerechnet in der Burlesque Tänzerin Kati Becker ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen