Mia Brenner (16) hatte keinen guten Start im Leben: Nach dem Tod ihrer drogenabhängigen Mutter wuchs sie in einem Heim auf. Inzwischen lebt sie mit ihrem Freund, dem 18-jährigen Kleinkriminellen Piet Matusek, auf der Straße und hält sich mit Betteln und Diebstahl über Wasser. Mia sehnt sich nach einem geregelten Leben, einem Job und vor allem einer heilen Familie. Als sie die Chance bekommt, schleicht sie sich als Babysitterin in das Leben solch einer heilen Familie ein ...
