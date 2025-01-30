Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 47: Der letzte One-Night-Stand
22 Min.Ab 12
Der 28-jährige Doktorand Jakob Schaal ist ein typischer Macho, der nur seinen Spaß mit Frauen haben will. Das soll sich ändern, als er die hübsche Gastronomin Lilly kennen lernt. Die 26-Jährige glaubt nämlich an die wahre Liebe. Als Jakob merkt, dass seine Gefühle für Lilly immer stärker werden, sorgt er sich zunehmend um sein Macho-Image - und macht einen Fehler, der seine Beziehung zu Lilly für immer zerstören könnte.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1